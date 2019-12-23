"Леганес" продлил контракт с 22-летним нападающим
"Леганес" подписал новый контракт с 22-летним форвардом Хавьером Авилесом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.
El C.D. Leganés y Javier Avilés prolongan su vinculación hasta 2023 #AvilésPepinero— C.D. Leganés (@CDLeganes) 23 декабря 2019 г.
➡️ https://t.co/VU5rdhISfP pic.twitter.com/P2sVl1KwTW
Авилес впервые сыграл в "Леганесе" в 2018 году. В этом сезоне он выступил всего в двух матчах.
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