"Леганес" продлил контракт с 22-летним нападающим

"Леганес" подписал новый контракт с 22-летним форвардом Хавьером Авилесом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.

Авилес впервые сыграл в "Леганесе" в 2018 году. В этом сезоне он выступил всего в двух матчах.

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