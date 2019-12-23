"Леганес" продлил контракт с 22-летним нападающим

Теги леганес

"Леганес" продлил контракт с 22-летним нападающим

"Леганес" подписал новый контракт с 22-летним форвардом Хавьером Авилесом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года. 

Авилес впервые сыграл в "Леганесе" в 2018 году. В этом сезоне он выступил всего в двух матчах. 

А еще: "Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов