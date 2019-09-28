"Леганес" проиграл "Гранаде" в матче Примеры

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"Леганес" проиграл "Гранаде" в матче Примеры

В 7-м туре испанской Примеры "Гранада" одержала победу над "Леганесом".

В настоящее время "Гранада" возглавляет турнирную таблицу, однако "Реал" имеет столько же очков и игру в запасе.

"Гранада" - "Леганес" 1:0

Гол: Пуэртас, 28 - 1:0

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Нева, Херман Санчес, Диас, Пуэртас, Монторо, Азиз (Фернандес, 60), Эррера, Мачис (Вадильо, 70), Сольдадо (Мартинес, 80).

"Леганес": Сориано, Наварро (Арнаис, 46), Авазьем, Омеруо, Сильва, Оскар Родригес (Каррильо, 71), Рубен Перес (Меса, 39), Ресио, Сиовас, Эн-Несири, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Наварро (27), Пуэртас (45), Меса (65), Мачис (66), Сольдадо (72), Омеруо (80), Авазьем (87).  

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