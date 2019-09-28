"Леганес" проиграл "Гранаде" в матче Примеры
В 7-м туре испанской Примеры "Гранада" одержала победу над "Леганесом".
В настоящее время "Гранада" возглавляет турнирную таблицу, однако "Реал" имеет столько же очков и игру в запасе.
"Гранада" - "Леганес" 1:0
Гол: Пуэртас, 28 - 1:0
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Нева, Херман Санчес, Диас, Пуэртас, Монторо, Азиз (Фернандес, 60), Эррера, Мачис (Вадильо, 70), Сольдадо (Мартинес, 80).
"Леганес": Сориано, Наварро (Арнаис, 46), Авазьем, Омеруо, Сильва, Оскар Родригес (Каррильо, 71), Рубен Перес (Меса, 39), Ресио, Сиовас, Эн-Несири, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Наварро (27), Пуэртас (45), Меса (65), Мачис (66), Сольдадо (72), Омеруо (80), Авазьем (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Бетис
|7
|8
|11
|Хетафе
|7
|7
|12
|Леванте
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Сельта Виго
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|5
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|6
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|7
|2