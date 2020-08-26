"Леганес" рассказал "Барселоне", как удержать Месси

"Леганес" отреагировал на информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть клуб.

Испанский клуб подшутил над "сине-гранатовыми", сказав, что знают, как удержать футболиста в клубе.

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete... Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

"Мы позвонили Унаи Бустинсе и в мгновение ока исправили ситуацию", - подписал фото "Леганес".

Ранее сообщалось, что Месси уведомил клуб о своем желании уйти. На аргентинца претендуют "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Читайте также: Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу. | http://soccernews.ru