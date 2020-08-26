"Леганес" рассказал "Барселоне", как удержать Месси

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"Леганес" рассказал "Барселоне", как удержать Месси

"Леганес" отреагировал на информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть клуб.

Испанский клуб подшутил над "сине-гранатовыми", сказав, что знают, как удержать футболиста в клубе.

"Мы позвонили Унаи Бустинсе и в мгновение ока исправили ситуацию", - подписал фото "Леганес".

Ранее сообщалось, что Месси уведомил клуб о своем желании уйти. На аргентинца претендуют "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Читайте также: Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу. | http://soccernews.ru
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