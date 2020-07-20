"Леганес" расстался с главным тренером

"Леганес" объявил о расторжении контракта с главным тренером Хавьером Агирре.

61-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2019 года.

По итогам текущего сезона "Леганес" потерял место в Ла Лиге, заняв 18 место в турнирной таблице.

"Клуб благодарит мексиканского тренера и его тренерский штаб за работу, проделанную за эти месяцы", - сообщает пресс-служба клуба.

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