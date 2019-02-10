"Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов)

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Леганес" на своем поле разгромил "Бетис" со счетом 3:0. Все голы у хозяев забил Юссен Эн-Несири. Благодаря этой победе "Леганес" вышел на 11-е место в турнирной таблице Примеры, "Бетис" остался на шестой позиции.

"Леганес" – "Бетис" - 3:0 (2:0)

Голы: Эн-Несири, 22 - 1:0, Эн-Несири, 36 - 2:0, Эн-Несири, 66 - 3:0

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Микель Весга (Перес, 72), Ресио, Оскар Родригес, Хуанфран (Рейес, 77), Эн-Несири (Сантос, 83), Брэйтуэйт.

"Бетис": Лопес, Сидней, Феддаль (Лайнес, 46), Барраган, Герреро, Вильям Карвалью, Гарсия, Ло Чельсо (Гуардадо, 70), Каптум, Хесе (Морон, 69), Леон.

Удаление: Гарсия (80).