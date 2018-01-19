"Леганес" - "Реал" - 0:1 (обзор)

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"Леганес" - "Реал" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Кубка Испании между "Леганесом" и "Реалом" (0:1).

Видео: "Леганес" - "Реал".

 

Не пропустите: На последних минутах "Реал" дожимает "Леганес" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
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