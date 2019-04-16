"Леганес" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

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"Леганес" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 32-го тура Примеры между "Леганесом" и "Реалом", который завершился ничьей 1:1.

Не пропустите: "Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико". | http://soccernews.ru

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