"Леганес" - "Реал": видеотрансляция матча 32-го тура Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях сразится с "Леганесом".

Обе команды уже не решают турнирных задач. "Пепинерос" находятся на 13-м месте в турнирной таблице первенства на безопасном расстоянии от зоны вылета, а "сливочные" располагаются на третьей строчке, не имея фактических шансов побороться за чемпионство.

Тем не менее, поединок обещает быть интересным, ведь хозяева вряд ли откажутся от возможности "грохнуть" гранда, а "бланкос" могут удивить очередным экспериментом своего главного тренера Зинедина Зидана.

Матч пройдёт в понедельник, 15 апреля, на стадионе "Бутарке". Начало - в 22:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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