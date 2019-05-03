"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)

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"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Юссефа Эн-Несири, Мартина Брэйтуэйта и Оскара Родригеса.

Из-за этого поражения "Севилья" опустилась на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Леганес" поднялся на 9-ю позицию.

"Севилья" – "Леганес" - 0:3 (0:2)
Голы: Эн-Несири, 8 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Родригес, 82 - 0:3

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Гомес, Эскудеро, Рог (Сальватьерра, 70), Навас, Сарабия, Меса (Гоналон, 38), Промес (Васкес, 46), Бен-Йеддер, Мунир.

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Омеруо, Бустинса, Хуанфран (Ньом, 76), Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес, Сиовас, Эн-Несири (Каррильо, 86), Брэйтуэйт (Хосе Арнаис, 83).

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