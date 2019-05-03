"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Юссефа Эн-Несири, Мартина Брэйтуэйта и Оскара Родригеса.
Из-за этого поражения "Севилья" опустилась на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Леганес" поднялся на 9-ю позицию.
"Севилья" – "Леганес" - 0:3 (0:2)
Голы: Эн-Несири, 8 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Родригес, 82 - 0:3
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Гомес, Эскудеро, Рог (Сальватьерра, 70), Навас, Сарабия, Меса (Гоналон, 38), Промес (Васкес, 46), Бен-Йеддер, Мунир.
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Омеруо, Бустинса, Хуанфран (Ньом, 76), Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес, Сиовас, Эн-Несири (Каррильо, 86), Брэйтуэйт (Хосе Арнаис, 83).
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|Команда
|М
|О
|1
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|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
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|Уэска
|35
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