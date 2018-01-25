"Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании

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"Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании

В среду вечером на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде должен был определиться третий полуфиналист Кубка Испании, куда уже квалифицировались "Севилья" и "Валенсия". В паре "Реал" – "Леганес" специалистами назывался явный фаворит, который еще по итогам первого матча четвертьфинальной серии подтвердил свое превосходство. А уж то, что в родных стенах команда Зинедина Зидана и подавно разберется с "Пепинерос", никто не сомневался.

Стартовые составы команд ничуть не удивили. Хозяева, как и предполагалось, выпустили смешанный состав из игроков основы и ближайших резервистов. После паузы в старте появился залечивший травму капитан "сливочных" Серхио Рамос. Весьма ударной получилась у Королевского клуба атакующая линия во главе с Бензема. Асьер Гаритано представил абсолютно ожидаемый состав, который был призван дать бой действующему чемпиону Испании.

И то, что в Мадрид "Леганес" приехал не на прогулку, показали уже стартовые минуты матча. Именно гости создали первый опаснейший момент в этой встрече, который вполне мог завершиться голом. Заработали "лесники" опасный штрафной и Бовю нанес удар в ближний угол. Мяч перелетел стенку, но угодил в стойку. Касилья явно не успевал среагировать.

Команда Зинедина Зидана поспешила ответить дерзкому сопернику, но многочисленные подачи и прострелы в штрафную ни к чему не привели. Гости тем временем окончательно освоились на поле "Сантьяго Бернабеу" и временами даже контролировали мяч.

То, что мадридский клуб выглядел словно расстроенное пианино показала 32-я минута встречи. Зачем-то "сливочные" затеяли перепасовку недалеко от своей штрафной и Ашраф, отдавая поперечную передачу на Начо, элементарно обрезался. В результате, мяч достался Эрасо, который не стал врываться в штрафную, а решил выстрелить с 25-и метров. Удар получился отличным, ведь мяч влетел точно в левую "девятку" – 0:1.

Что-либо противопоставить до перерыва "Реал" так и не смог. А вот "Леганес" в конце первого тайма мог еще раз поразить ворота Касильи. С правого фланга была выполнена подача, после верховой борьбы мяч достался Бовю, который ударом в падении через себя целил в ближнюю девятку, но немного не попал.

Совсем по-другому "сливочные" заиграли после перерыва. Уже в первой же атаке мадридский клуб выровнял положение в матче. Васкес протащил мяч вперед, а затем вовремя отпасовал низом на ближнюю сторону штрафной, оставив не у дел сразу двух оппонентов. В результате Бензема вышел один на один с голкипером, который покинул ворота, и с острого угла аккуратно перекинул мяч через Шампаня в дальний угол – 1:1. 

Казалось бы, теперь хозяева поля уж точно возьмут игру под свой контроль, ведь психологическое преимущество перешло на их сторону. Но "Леганес" не стушевался и отвечал выпадами, которые заканчивались подачами с угла поля. Один из таких принес гостям успех. Эрасо навесил, а набежавший из глубины Габриэл вколотил головой мяч под перекладину. Касилья был в игре, но даже не успел выставить руки – 1:2.

Этот счет уже устраивал гостей, а Зидану ничего не оставалось, как попытаться изменить ход игры через замены. Так вскоре на поле появился Модрич, а чуть позже и Борха Майораль.  

Тотальное преимущество "Реала" стало вырисовываться с 80-й минуты встречи. Сразу два момента в одной атаке упустили "сливочные" чтобы сравнять счет. Сначала после прострела Карвахаля справа, метров с 10-ти пробивал Бензема, но мяч полетел точно в Шампаня, который отбил сферу. Атакой вторым темпом уже Васкес подавал в штрафную, а Майораль выиграл воздух, но мяч полетел рядом со штангой.

Минут через пять голкиперу "Леганеса" еще раз пришлось демонстрировать свою реакцию. Теперь уже слева подавал Васкес, а головой с 11 метров пробивал пришедший в штрафную Рамос. Мяч летел точно под перекладину, но Шампань вытащил этот удар.

Напряжение возрастало и, казалось, в какой-то момент оборона гостей может дрогнуть. Но на удивление команда Асьера Гаритано уверенно отзащищалась последние минуты матча и удержала победный счет.

В итоге "Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании и становится третьим полуфиналистом турнира.

"Реал" – "Леганес" – 1:2

Голы: Эрасо, 32 – 0:1. Бензема, 47 – 1:1. Габриэл, 55 – 1:2.   

"Реал": Касилья, Ашраф (Карвахаль, 68), Тео Эрнандес, Начо, Рамос, Ковачич, Льоренте (Модрич, 68), Иско (Майораль, 77), Васкес, Асенсио, Бензема.

"Леганес": Шампань, Тито, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Рико, Габриэл, Брашанац, Эль-Жар (Наранхо, 80), Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Реал" – "Леганес" – 1:2 (обзор)

комментарии
Джони

С Роном продули бы еще крупнее.

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РМ

без Иско все могут

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рм

без роналду нече не могут

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РМ

не видел матч, но магу предсказать что было, Иско как всегда финтил в центре поля (зачем он это делает!!!?), Васкес и Асенсио навешивали в штрафную соперника где Ходило Бревно, остальные массовка.

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РМ

уебки

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