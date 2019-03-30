"Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе" (видео голов)

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"Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе" (видео голов)

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Леганес" на выезде одержал победу над "Хетафе" со счётом 2:0.

Голами отличились Майкл Сантос и Хуанфран Морено.

"Хетафе" – "Леганес" - 0:2

Голы: Сантос, 49 - 0:1, Хуанфран, 83 - 0:2.

"Хетафе": Сория, Даконам, Кабрера, Оливера (Антунеш, 82), Фулькье (Анхель, 57), Арамбарри (Фламини, 68), Портильо, Максимович, Суарес, Мата, Молина.

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сильва, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса, Микель Весга, Перес, Оскар Родригес, Тарин, Сантос (Брэйтуэйт, 61), Каррильо (Сабин Мерино, 87).

Благодаря этому результату "Леганес" поднялся на 11-е место в турнирной таблице первенства, а "Хетафе" теперь рискует выбыть из первой четвёрки.

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