"Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе" (видео голов)
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Леганес" на выезде одержал победу над "Хетафе" со счётом 2:0.
Голами отличились Майкл Сантос и Хуанфран Морено.
"Хетафе" – "Леганес" - 0:2
Голы: Сантос, 49 - 0:1, Хуанфран, 83 - 0:2.
"Хетафе": Сория, Даконам, Кабрера, Оливера (Антунеш, 82), Фулькье (Анхель, 57), Арамбарри (Фламини, 68), Портильо, Максимович, Суарес, Мата, Молина.
"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сильва, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса, Микель Весга, Перес, Оскар Родригес, Тарин, Сантос (Брэйтуэйт, 61), Каррильо (Сабин Мерино, 87).
Благодаря этому результату "Леганес" поднялся на 11-е место в турнирной таблице первенства, а "Хетафе" теперь рискует выбыть из первой четвёрки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Леганес
|29
|36
|12
|Эйбар
|28
|35
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|28
|34
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22