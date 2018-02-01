"Леганес" – "Севилья" – 1:1 (обзор)

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"Леганес" – "Севилья" – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого полуфинального поединка Кубка Испании между "Леганесом" и "Севильей" (1:1).

Видео: "Леганес" – "Севилья".

 

Не пропустите: "Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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