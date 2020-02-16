"Леганес" сыграл вничью с "Бетисом" в матче Примеры

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"Леганес" сыграл вничью с "Бетисом" в матче Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Леганес" сыграл вничью с "Бетисом".

На данный момент "Леганес" занимает 19-е место, а "Бетис" - 11-е.

"Леганес" - "Бетис" 0:0

"Леганес": Сориано, Бустинса, Сиовас, Авазьем, Родригес (Оскар Родригес, 55), Эрасо (Хиль, 55), Ресио (Ассале, 82), Руибаль, Рубен Перес, Сильва, Брэйтуэйт.

"Бетис": Роблес, Манди, Эмерсон (Барраган, 46), Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Аленья, Родригес (Морон, 46), Хоакин (Тельо, 73), Каналес, Иглесиас.

Предупреждения: Эмерсон (26), Родригес (36), Брэйтуэйт (66), Рубен Перес (74), Вильям Карвалью (76), Руибаль (87), Хиль (87), Оскар Родригес (90).

Удаление: Иглесиас (90).

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