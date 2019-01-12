"Леганес" - "Уэска" - 1:0 (обзор)

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"Леганес" - "Уэска" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Леганесом" и "Уэской".

Читайте также: "Леганес" одолел "Уэску" в битве аутсайдеров Примеры. | http://soccernews.ru

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