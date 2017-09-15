"Леганес" уступил "Эйбару"

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"Леганес" уступил "Эйбару"

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Эйбар" одержал минимальную победу над "Леганесом".

"Эйбар" – "Леганес" 1:0

Гол: Гальвес, 53 - 1:0

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Гальвес, Дани Гарсия, Жордан (Шарлес, 87), Инуи, Бебе (Арбилья, 62), Кике (Эскаланте, 77), Энрик.

"Леганес": Куэльяр, Муньос (дос Сантос, 13), Мантовани, Рико, Сиовас, Пирес, Брашанац, Наранхо (Амрабат, 81), Рамос (Бовю, 61), Бустинса, Герреро.

Предупреждения: Брашанац (3), дос Сантос (25), Дани Гарсия (43), Паулу Оливейра (48), Рико (50), Сиовас (63), Герреро (66). | http://soccernews.ru

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