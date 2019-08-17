"Леганес" уступил "Осасуне", "Вильярреал" и "Гранада" устроили "перестрелку" на "Эстадио де ла Серамика"

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"Леганес" уступил "Осасуне", "Вильярреал" и "Гранада" устроили "перестрелку" на "Эстадио де ла Серамика"

Представляем результаты матчей 1-го тура испанской Примеры.

"Леганес" - "Осасуна" 0:1

Гол: Чими Авила, 75 - 0:1

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Тарин, Сиовас, Росалес (Арнаис, 77), Эрасо (Ресио, 67), Рубен Перес, Оскар Родригес, Бустинса (Наварро, 77), Брэйтуэйт, Эн-Несири.

"Осасуна": Рубен Мартинес, Эступиньян, Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Монкайола, Брашанац (Лильо Кастельяно, 90), Ибаньес (Кардона, 70), Роберто Торрес, Чими Авила (Переа, 83), Ойер Санхурхо.

Удаление: Оскар Родригес (90).


"Вильярреал" - "Гранада" 4:4

Голы: Касорла (пен), 35 - 1:0, Вико (пен), 45 - 1:1, Мойсес Гомес, 53 - 2:1, Пенья (аг), 62 - 2:2, Жерар Морено, 65 - 3:2, Чуквуэзе, 73 - 4:2, Сольдадо, 75 - 4:3, Пуэртас, 81 - 4:4

"Вильярреал": Фернандес, Альбиоль, Кинтилья, Пау Торрес, Пенья, Замбо-Ангисса, Иборра (Бакка, 83), Касорла, Чуквуэзе, Мойсес Гомес (Тригерос, 78), Жерар Морено (Токо-Экамби, 69).

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Диас, Кини, Херман Санчес, Вадильо (Мачис, 56), Монторо, Пуэртас, Вико (Рамос, 78), Этеки (Азиз, 69), Сольдадо.

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