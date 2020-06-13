"Леганес" уступил "Вальядолиду" в матче Примеры

В 28-м туре испанской Примеры "Вальядолид" добыл выездную победу над "Леганесом".

Теперь "Вальядолид" занимает 14-е место, а "Леганес" так и остался на 19-м.

"Леганес" - "Вальядолид" 1:2

Голы: Унал, 2 - 0:1, Алькарас, 54 - 0:2, Оскар Родригес (пен), 84 - 1:2

"Леганес": Куэльяр, Росалес (Авилес, 88), Бустинса (Ассале, 46), Сильва (Хиль, 59), Родригес, Оскар Родригес, Амаду, Омеруо, Меса (Руибаль, 59), Авазьем, Каррильо (Герреро, 78).

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Хоакин Фернандес, Сан-Эметерио, Алькарас, Рауль Гарсия (Вальдо Рубио, 89), Плано (Эрвиас, 68), Унал (Санчес, 88), Гвардиола (Сандро Рамирес, 81).

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