"Леганес" в случае победы над "Реалом", компенсирует болельщикам затраты за купленные футболки

Фанатов "Леганеса" ждет подарок, если клуб обыграет "Реал".

Как сообщает твиттер клуба, всем болельщикам, которые приобрели футболку "Леганеса" с 8 по 15 апреля, в случае победы над "Реалом", обещают вернуть потраченные на это деньги.

Отметим, что автором идеи является нападающий команды Александр Шимановски. На игру было продано 12450 билетов и только 50 из них у фанатов "Реала".

Поединок начнется в 22:00 (мск). "Реал" сейчас идет на третьем месте в Примере, а "Леганес" - на 13-м.

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