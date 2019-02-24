"Леганес" - "Валенсия" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Леганесом" и "Валенсией".
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Мадрид
|24
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|Хетафе
|25
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|5
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|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Валенсия
|25
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|9
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|24
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|10
|Атлетик Бильбао
|25
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|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
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|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
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|23
|20
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|25
|19