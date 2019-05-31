"Леганес" вновь взял в аренду полузащитника "Реала"

"Леганес" продлил аренду полузащитника мадридского "Реала" Оскара Родригеса, сообщает официальный сайт клуба.

Новое арендное соглашение между клубами продлится до лета 2020 года.

20-летний Родригес является воспитанником "Реала". В минувшем сезоне хавбек провел за "Леганес" 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.

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