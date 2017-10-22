"Леганес" выдал самую длинную серию без пропущенных голов в ведущих чемпионатах Европы

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Леганес" победил "Атлетик" со счетом 1:0.

Благодаря этому серия мадридского клуба без пропущенных голов увеличилась до 487 минут. Стоит отметить, что это самая длинная "сухая" серия среди всех клубов ведущих пяти европейских чемпионатов в этом сезоне.

Стоит отметить, что "Леганес" делит 1-2 место в Ла Лиге по пропущенным мячам с "Барселоной" (по 3).

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