"Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию из-за Лунина

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"Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию из-за Лунина

Украинский вратарь Андрей Лунин заявил, что "Реал" получил компенсацию от "Леганеса" за то, что "пепинерос" не предоставили ему достаточного количества игровой практики в прошлом сезоне.

"В контракте с "Леганесом" была предусмотрена определённая компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что "Леганес" выплатил "Реалу" штраф, так как не выполнил обязательства", - цитирует Лунина Marca.

Напомним, что за весь сезон украинец провёл за "Леганес" всего 7 матчей, в котором пропустил 7 голов.

Летом Лунин присоединился на правах аренды к "Вальядолиду", но пока не сыграл ни одного поединка.

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