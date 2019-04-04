"Леганес" вырвал победу в матче с "Вальядолидом"

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"Леганес" вырвал победу в матче с "Вальядолидом"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Леганес" переиграл "Вальядолид". Теперь "Леганес" занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Вальядолид" остался на 16-м.

"Леганес" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Каррильо, 90 - 1:0

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Сиовас, Бустинса, Тарин, Оскар Родригес (Хосе Арнаис, 88), Микель Весга (Перес, 82), Ресио, Хуанфран, Каррильо, Сантос (Сабин Мерино, 75).

"Вальядолид": Масип, Антоньито (Кеко, 65), Кико Оливас, Мартинес, Хоакин Фернандес, Плано (Мойяно, 90), Алькарас, Рубио (Верде, 72), Мичел, Калеро, Серхи Гвардиола.

Предупреждения: Мартинес (77), Микель Весга (78), Мойяно (90), Каррильо (90).

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