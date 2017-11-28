"Леганес" вышел в 1/8 финала Кубка Испании, "Малага" вылетает
Завершились два ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Леганес" и "Нумансия".
"Малага" – "Нумансия" - 1:1 (1:0) - первый матч - 1:2
Голы: Гонсалес, 18 - 1:0, Эльхесабаль, 53 - 1:1
"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Пино, Мигель Анхель, Роблес (Ролан, 66), Ролон (Эн-Несири, 72), Гонсалес, Аньор, Онтиверос (Мула, 81), Хони Родригес, Бастон.
"Нумансия": Мохамеди, Эльхесабаль, Эчеберрия, Гутьеррес, Грего Сьерра (Альберто, 79), Валькарсе, Ньето (Перес, 83), Ларреа, Начо (Матеу, 90), Фернандес, Валькарсе.
"Леганес" – "Вальядолид" - 1:0 (1:0) - первый матч - 2:1
Гол: Тито, 34 - 1:0
"Леганес": Шампань, Бустинса, Рико, Тито, Рауль Гарсия, Перес, Пирес, Эрасо (Гумбау, 83), Эль-Жар, Наранхо (Шимановски, 76), Коне.
"Вальядолид": Бесерра, Маррех, Калеро, Мойяно, Анхель Гарсия, Серхио Маркос, Альберто Гитиан, Котан (Майораль, 66), Эрвиас (Тони Вилья, 75), Янниотас (Сальвадор, 66), Вильялибре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6