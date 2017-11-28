"Леганес" вышел в 1/8 финала Кубка Испании, "Малага" вылетает

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"Леганес" вышел в 1/8 финала Кубка Испании, "Малага" вылетает

Завершились два ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Леганес" и "Нумансия".

"Малага" – "Нумансия" - 1:1 (1:0) - первый матч - 1:2
Голы: Гонсалес, 18 - 1:0, Эльхесабаль, 53 - 1:1

"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Пино, Мигель Анхель, Роблес (Ролан, 66), Ролон (Эн-Несири, 72), Гонсалес, Аньор, Онтиверос (Мула, 81), Хони Родригес, Бастон.

"Нумансия": Мохамеди, Эльхесабаль, Эчеберрия, Гутьеррес, Грего Сьерра (Альберто, 79), Валькарсе, Ньето (Перес, 83), Ларреа, Начо (Матеу, 90), Фернандес, Валькарсе.

"Леганес" – "Вальядолид" - 1:0 (1:0) - первый матч - 2:1
Гол: Тито, 34 - 1:0

"Леганес": Шампань, Бустинса, Рико, Тито, Рауль Гарсия, Перес, Пирес, Эрасо (Гумбау, 83), Эль-Жар, Наранхо (Шимановски, 76), Коне.

"Вальядолид": Бесерра, Маррех, Калеро, Мойяно, Анхель Гарсия, Серхио Маркос, Альберто Гитиан, Котан (Майораль, 66), Эрвиас (Тони Вилья, 75), Янниотас (Сальвадор, 66), Вильялибре.

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