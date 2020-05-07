Легенда "Арсенала" Анри высказался о возможном уходе из клуба Обамеянга

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что он не будет упрекать габонского форварда "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит покинуть лондонский клуб.

"Каждый должен делать то, что должен. Я не могу сказать Обамеянгу, чтобы он остался в "Арсенале". Ведь я сам когда-то покинул клуб. Такое случается, но это не убивает любовь к клубу. Как фанат "Арсенала" я бы не хотел его ухода. Но футболист должен сам принять решение. Это его жизнь и его карьера. Я не знаю, о чем он думает. Конечно, нам будет не хватать его голов, если он уйдет", - приводит слова Анри Goal.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Обамеянгу проявляют "Интер", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" оценивает игрока в 34 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард провел за "канониров" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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