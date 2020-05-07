Легенда "Арсенала" Анри высказался о возможном уходе из клуба Обамеянга
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что он не будет упрекать габонского форварда "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит покинуть лондонский клуб.
"Каждый должен делать то, что должен. Я не могу сказать Обамеянгу, чтобы он остался в "Арсенале". Ведь я сам когда-то покинул клуб. Такое случается, но это не убивает любовь к клубу. Как фанат "Арсенала" я бы не хотел его ухода. Но футболист должен сам принять решение. Это его жизнь и его карьера. Я не знаю, о чем он думает. Конечно, нам будет не хватать его голов, если он уйдет", - приводит слова Анри Goal.
Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Обамеянгу проявляют "Интер", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" оценивает игрока в 34 миллиона евро.
В нынешнем сезоне форвард провел за "канониров" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18