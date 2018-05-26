Легенда "Арсенала" Киоун дал совет Эмери
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун дал совет новому главному тренеру "канониров" Унаи Эмери.
"Эмери должен оценить уровень центральных защитников "Арсенала". Косиельни выбыл на полгода, Мертезакер завершил карьеру, а Мустафи провёл тяжёлый сезон. Также в его распоряжении есть два молодых защитника - Роб Холдинг и Калум Чамберс. Он должен сделать больше упор на оборону, чем на атаку" - цитирует Киоуна Tribalfootball.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31