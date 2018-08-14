Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери

Легенда "Арсенала" Тони Адамс критически отозвался о работе нового главного тренера "канониров" Унаи Эмери.

"Я вообще не увидел его работы. Я не знаю, чем он занимался последние шесть недель. Он проводил ротацию всех игроков и давал им свободу действий" - цитирует Адамса talkSPORT.

Напомним, что "Арсенал" стартовал в АПЛ с домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счётом 0:2.

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