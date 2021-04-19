Легенда "Арсенала" может возглавить "Кристал Пэлас"

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Легенда "Арсенала" может возглавить "Кристал Пэлас"Фото: Твиттер @OfficialVieira 
Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра может продолжить свою тренерскую карьеру в АПЛ, сообщает The Athletic.

По данным издания, в услугах специалиста заинтересован "Кристал Пэлас", который может сменить главного тренера "орлов" Роя Ходжсона. Отмечается, что англичанин, скорее всего покинет команду в конце текущего сезона.

Напомним, ранее Патрик Виейра работал главным тренером в "Нью-Йорк Сити" и "Ницце", но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.

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