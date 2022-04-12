Легенда "Арсенала" раскритиковал Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Арсенала" Пол Мерсон подверг критике нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Роналду уже 37 лет. Понятно, что происходящее в "Манчестер Юнайтед" приводит его в отчаяние. Он был одним из лучших футболистов в истории, но сейчас он уже не может играть так, как раньше. Чемпионат Англии слишком сложный. Из-за него уволили Сульшера. В таком возрасте Криштиану не может играть в каждом матче. Для "Манчестер Юнайтед" важнее должен быть Рэшфорд, чем Роналду", - цитирует Роналду Sky Sports.
В нныешнем сезоне 37-летний Роналду провел 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18