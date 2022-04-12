Легенда "Арсенала" раскритиковал Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Арсенала" Пол Мерсон подверг критике нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду уже 37 лет. Понятно, что происходящее в "Манчестер Юнайтед" приводит его в отчаяние. Он был одним из лучших футболистов в истории, но сейчас он уже не может играть так, как раньше. Чемпионат Англии слишком сложный. Из-за него уволили Сульшера. В таком возрасте Криштиану не может играть в каждом матче. Для "Манчестер Юнайтед" важнее должен быть Рэшфорд, чем Роналду", - цитирует Роналду Sky Sports.

В нныешнем сезоне 37-летний Роналду провел 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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