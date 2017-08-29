Легенда "Арсенала" требует увольнения Венгера

Легенда "Арсенала" Иан Райт выступает за увольнение главного тренера лондонской команды Арсена Венгера.

"Это настоящий кошмар. Почему клуб не может подписать нужных игроков? Венгер ответственен за это. Я бы хотел, чтобы Арсен ушёл из "Арсенала". Просто не верю, что сейчас он может мотивировать игроков. Так будет лучше для него самого, это самое здравое решение. Эта команда годами не играла за Венгера" - цитирует Райта BBC.

Напомним, что "Арсенал" провалил старт сезона - по итогам трёх туров "канониры" занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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