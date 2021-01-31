Легенда "Арсенала" высказался об игре Николя Пепе
Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес поделился мнением об игре ивуарийского нападающего лондонского клуба Николя Пепе.
"Пепе не хватает интенсивности, чтобы соответствовать требованиям АПЛ. Он не привык к такой игре, ему не удается адаптироваться. Видимо, ему не подходит английский футбол", - приводит слова Пиреса The Sun.
Пепе перешел в "Арсенал" летом 2019 из "Лилля" за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18