Легенда "Арсенала" высмеял штрафные удары Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт подверг критике Криштиану Роналду за исполнение штрафных ударов в "Ювентусе" и сборной Португалии.
"Сколько Роналду забивает голы со штрафных? Я читал, что он забил 1 гол с 50 попыток. Штрафные Криштиану - это что-то вроде мифа. Он так подходит к мячу, словно говорит: "Смотрите все!" Но ничего не происходит. Куртуа имел массу времени, чтобы подготовиться к удару Роналду. Он не забивает много голов после штрафных даров", - приводит слова Райта Daily Mail.
Напомним, что сборная Португалии покинула Евро-2020. В матче 1/8 финала португальцы проиграли сборной Бельгии со счетом 0:1.
Не пропустите: Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро из 28 попыток. | http://soccernews.ru
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17