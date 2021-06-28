Легенда "Арсенала" высмеял штрафные удары Роналду

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Легенда "Арсенала" высмеял штрафные удары Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт подверг критике Криштиану Роналду за исполнение штрафных ударов в "Ювентусе" и сборной Португалии.

"Сколько Роналду забивает голы со штрафных? Я читал, что он забил 1 гол с 50 попыток. Штрафные Криштиану - это что-то вроде мифа. Он так подходит к мячу, словно говорит: "Смотрите все!" Но ничего не происходит. Куртуа имел массу времени, чтобы подготовиться к удару Роналду. Он не забивает много голов после штрафных даров", - приводит слова Райта Daily Mail.

Напомним, что сборная Португалии покинула Евро-2020. В матче 1/8 финала португальцы проиграли сборной Бельгии со счетом 0:1.

Не пропустите: Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро из 28 попыток. | http://soccernews.ru
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