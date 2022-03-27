Легенда "Астон Виллы" сравнил Кейна и Левандовски

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Легенда "Астон Виллы" сравнил Кейна и Левандовски

Фото: твиттер Габриэля Агбонлахора/Автор неизвестен

Бывший футболист "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поделился мнением о результативности нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Левандовски является выдающимся бомбардиром с невероятной статистикой. Впрочем, он играет в лиге Микки-Мауса. Если бы Кейн играл в "Баварии", то сколько бы он забивал в Бундеслиге?" - приводит слова Агбонлахора Talksport.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Кейна 22 забитых мяча и шесть голевых передач в 41 поединке.

Не пропустите: Левандовски согласился перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
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