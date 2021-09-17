Легенда "Атлетико" Паулу Футре высказался о свисте в адрес Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Легендарный футболист мадридского "Атлетико" и сборной Порутгалии Паулу Футре поделился мнением о свисте в адрес нападающего Антуана Гризманна в матче против "Порту" в Лиге чемпионов после возвращения француза из "Барселоны".
"Я понимаю свист в адрес Гризманна, но мы больше не можем делать это.
Каждый раз, когда мы ему свистим, мы играем против против "Атлетико". Это должно быть единоразовой акцией: первый раз я это понимаю, второй - нет, - сказал португалец.
Напомним, что Гризманна вернулся из "Барселоны" в "Атлетико" прошедшим летом на правах аренды с правом выкупа, которое станет обязательным, если француз проведет в футболке "матрасников" более 50% матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14