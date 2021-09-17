Легенда "Атлетико" Паулу Футре высказался о свисте в адрес Гризманна

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Легендарный футболист мадридского "Атлетико" и сборной Порутгалии Паулу Футре поделился мнением о свисте в адрес нападающего Антуана Гризманна в матче против "Порту" в Лиге чемпионов после возвращения француза из "Барселоны".

"Я понимаю свист в адрес Гризманна, но мы больше не можем делать это.

Каждый раз, когда мы ему свистим, мы играем против против "Атлетико". Это должно быть единоразовой акцией: первый раз я это понимаю, второй - нет, - сказал португалец.

Напомним, что Гризманна вернулся из "Барселоны" в "Атлетико" прошедшим летом на правах аренды с правом выкупа, которое станет обязательным, если француз проведет в футболке "матрасников" более 50% матчей.

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