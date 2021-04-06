Легенда "Атлетико" завершил карьеру

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Легенда "Атлетико" завершил карьеру

Фото: твиттер Healthy Celeb/Автор неизвестен

Известный испанский футболист Габи принял решение о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте мадридского "Атлетико".

"Наша легенда Габи завершил свою карьеру", — говорится в сообщении пресс-службы "матрасников".

37-летний Габи выступал за "Атлетико" с 2004 по 2007 годы, а также с 2011 по 2018 годы. Всего он провел за мадридский клуб 413 матчей, забил 10 голов и отдал 43 результативные передачи. Также хавбек играл за "Хетафе", "Сарагосу" и "Аль-Садд". Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА.

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