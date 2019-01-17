Легенда "Барселоны" будет работать в Марокко

Известный бразильский футболист Ривалдо получил работу в Марокко.

Экс-форвард "Барселоны" и сборной Бразилии назначен на пост технического консультанта "Шабаб Мохаммедия" выступающего в третьем дивизионе чемпионата Марокко.

46-летний Ривалдо также выступал за такие известные клубы, как "Палмейрас" "Депортиво", "Милан", "Олимпиакос" и АЕК. За сборную карьеру он становился чемпионом Бразилии, Испании, Греции и Узбекистана, а также выигрывал Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании. | http://soccernews.ru