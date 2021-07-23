Легенда "Барселоны" может перейти в "Дженоа"

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Легенда "Барселоны" может перейти в "Дженоа"

Фото: инстаграм Педро/Автор неизвестен

Генуэзский "Дженоа" проявляет интерес к испанскому полузащитнику римской "Ромы" Педро Родригесу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, "Дженоа" намерен арендовать футболиста до лета 2022 года. "Рома" готова отпустить игрока, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Жозе Моуринью.

33-летний Педро является воспитанником "Барселоны". Он выступал за каталонский клуб с 2008 по 2015 годы.

В минувшем сезоне хавбек провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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