Легенда "Барселоны" оценил шансы "Реала" в Примере

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Легенда "Барселоны" оценил шансы "Реала" в Примере
Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий за японский "Виссел Кобе", оценил шансы "Реала" в чемпионате Испании, а также каталонского клуба в Лиге Чемпионов.

"Нельзя считать "Реал" мертвым, несмотря на 10-очковое отставание в Примере. 

В "Барселоне" все мечтают выиграть Лигу Чемпионов, но в последние годы клубу не удается сделать это по разным причинам. Но сейчас команда способна добиться успеха", - приводит слова Иньесты радиостанция Rac1.

После 18 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, а "Реал" находится на пятой позиции, отставая от каталонского клуба на 10 очков. В Лиге Чемпионов обе команды вышли в 1/8 финала. "Барселона" сыграет с "Лионом", "Реал" предстоит противостояние с "Лионом".

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