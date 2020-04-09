Легенда "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси в другой европейский клуб

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо выразил мнение, что форвард каталонцев Лионель Месси не уйдет в другой европейский клуб.

"Не верю, что Месси может уйти из "Барселоны" в другой европейский клуб. Вряд ли у него есть причины покидать Испанию. Но если это случится, то Лионель перейдет в клуб из Китая или США. Это возможно лишь в том случае, если он перестанет делать разницу в "Барселоне".

Переход в "Интер" может быть для него финансово выгодным, но не уверен, что это будет для него достаточной мотивацией. Я не могу представить Месси в другом европейском клубе, так как он по-прежнему блестяще играет за "Барселону". Я считаю, что в Европе Лео должен играть только за один клуб", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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