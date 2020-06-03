Легенда "Барселоны" поздравил российскую чемпионку Елену Исинбаеву с днем рождения
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поздравил с днем рождения российскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, которая сегодня, 3 июня, празднует 38-летие.
"С днем рождения, подруга!" - написал Пуйоль в сториз своего Instagram, прикрепив совместную фотографию с Исинбаевой.
Исинбаева становилась чемпионкой мира и Европы, а также победительницей Олимпийских игр.
Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. В составе каталонского клуба он выиграл 21 трофей.
Не пропустите: "Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда. | http://soccernews.ru
главное
-
Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль"
-
Лионель Месси пропустил командную тренировку "Барселоны"
-
"Краснодар" может сменить главного тренера
-
"Локомотив" купил специальную пушку для тренировок вратарей: видео
-
Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере
Лента новостей
-
Гонсало Игуаин в располневшем виде вернулся к тренировкам с "Ювентусом"
-
Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"
-
Легенда "Барселоны" поздравил российскую чемпионку Елену Исинбаеву с днем рождения
-
Форвард "Реала" согласился перейти в "Милан"
-
ПСЖ может перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль"
-
Курзава принял участие в акции протеста против расизма в Париже
-
Лионель Месси пропустил командную тренировку "Барселоны"
-
Бывший игрок "Локомотива" рассказал, как Аршавин оскорбил его по рассовому признаку
-
"Байер" продлил контракт с основным защитником
-
Маркус Рэшфорд купил внедорожник почти за 170 тысяч евро
-
Бывший игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки ему дарил Кадыров
-
Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей
-
"Краснодар" может сменить главного тренера
-
"Локомотив" купил специальную пушку для тренировок вратарей: видео
-
Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере
-
Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Ювентусом"
-
Многолетный помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру
-
Экс-скаут "Спартака" рассказал, как клуб интересовался Эрлингом Холандом
-
"Рома" приблизилась к трансферу форварда "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14