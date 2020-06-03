Легенда "Барселоны" поздравил российскую чемпионку Елену Исинбаеву с днем рождения

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поздравил с днем рождения российскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, которая сегодня, 3 июня, празднует 38-летие.

"С днем рождения, подруга!" - написал Пуйоль в сториз своего Instagram, прикрепив совместную фотографию с Исинбаевой.

Исинбаева становилась чемпионкой мира и Европы, а также победительницей Олимпийских игр.

Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. В составе каталонского клуба он выиграл 21 трофей.

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