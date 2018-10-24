Легенда "Барселоны" предложил неожиданную замену Месси



Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков заявил, что он готов заменить травмированного форварда Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".

"Добрый вечер, мистер. Я – Христо Стоичков. Как мы знаем, лучшего напарника Жорди Альбы не будет на поле. Если вы размышляете на тем, кто сыграет на левом фланге или в центре, то знайте, что я готов", - сказал Стоичков, обращаясь к главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде.

"Пока я не думал об этом. Но все равно будь рядом, на всякий случай", - ответил ему Вальверде.

Напомним, что 31-летний Месси выбыл из строя на три недели из-за перелома руки.

Что касается 52-летнего Стоичкова, то он выступал за "Барселону" с 1990 по 1995, а также 1996 по 1998 годы, провел за клуб 255 матчей и забил 116 голов.

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