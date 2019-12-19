Легенда "Барселоны" раскритиковал каталонцев за матч с "Реалом"

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Легенда "Барселоны" раскритиковал каталонцев за матч с "Реалом"
Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес подверг критике каталонский клуб за игру в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (0:0).

"В первом тайме "Реал" превосходил "Барселону" в характере, скорости и техники. "Барселона" не смогла продемонстрировать ни темп, ни характер. Так нельзя играть на глазах своих болельщиков", - приводит слова Суареса Cadena SER.

После 17 туров "Барселона" и "Реал" делят первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 36 очков.

Не пропустите: "Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
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