Легенда "Барселоны" рассказал, почему клубу не нужны Мбаппе и Холанд

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Бывший футболист "Барселоны" Альберт Феррер выразил мнение, что каталонскому клубу не стоит покупать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Барселоне" нужен нападающий, который будет забивать не меньше 20 голов за сезон. Но я не уверен, что Холанд или Мбаппе смогут вписаться в команду. Руководству нужно серьезно подумать. Команда владеет мячом 70 процентов времени и играет против клубов, которые сидят в обороне. Так что Холанд и Мбаппе не получат пространства и им будет неудобно играть в такой футбол", - приводит слова Феррера AS.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет летом подписать 22-летнего Мбаппе, который может стать свободным агентом.

Не пропустите: "Барселона" возобновила переговоры о контракте с Дембеле. | http://soccernews.ru