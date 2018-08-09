Легенда "Барселоны" сделал громкий прогноз о будущем Неймара



Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар, выступающий за ПСЖ, рано или поздно окажется в "Реале".

"Сейчас я верю Неймару, который говорил, что не покинет ПСЖ. Но я думаю, что однажды он перейдет в "Реал".

Он останется во Франции еще на год, а вот дальше возможно все, учитывая сумасшедший рынок сегодняшних трансферов", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не намерен продавать 26-летнего Неймара.

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