Легенда "Барселоны" высказалась о предстоящем Класико

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Легенда "Барселоны" высказалась о предстоящем Класико

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который ранее выступал за каталонский клуб, выссказался о предстоящем класико команды в чемпионате и Кубке Испании. Об этом сообщает Goal.com.

"Разумеется, у "Барселоны" преимущество, однако нельзя стать чемпионом в феврале. Впереди еще много матчей, включая Лигу чемпионов. Не стоит забывать про "Атлетико". Думаю, этот сезон будет увлекательным до самого конца", - сказал Иньеста.

Сегодня, 27 февраля, состоится ответная встреча команд в рамках Кубка Испании. Начало - в 23:00.

Иньеста играл за "Барселону" с 2006 года по май 2018-го, после чего ушел в "Виссел Кобе".

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