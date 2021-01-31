Легенда "Барселоны" высказался о фантастическом контракте Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков поделился мнением о контракте аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Сообщалось, что за 4 года форвард получил 555 миллионов евро.

"Месси играет не ради денег. Он делает это, чтобы выигрывать трофеи. Лео является прирожденным чемпионом. Конечно, если нет результатов и трофеев, то Месси не будет счастлив. Мне тяжело видеть, когда он грустит. Я вижу лица игроков на разминке и это нужно изменить. Новый президент должен быть честным", - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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