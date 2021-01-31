Легенда "Барселоны" высказался о фантастическом контракте Месси

Теги барселоналионель мессихристо стоичков

Легенда "Барселоны" высказался о фантастическом контракте Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков поделился мнением о контракте аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Сообщалось, что за 4 года форвард получил 555 миллионов евро.

"Месси играет не ради денег. Он делает это, чтобы выигрывать трофеи. Лео является прирожденным чемпионом. Конечно, если нет результатов и трофеев, то Месси не будет счастлив. Мне тяжело видеть, когда он грустит. Я вижу лица игроков на разминке и это нужно изменить. Новый президент должен быть честным", - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.  

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов