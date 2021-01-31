Легенда "Барселоны" высказался о фантастическом контракте Месси
Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков поделился мнением о контракте аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Сообщалось, что за 4 года форвард получил 555 миллионов евро.
"Месси играет не ради денег. Он делает это, чтобы выигрывать трофеи. Лео является прирожденным чемпионом. Конечно, если нет результатов и трофеев, то Месси не будет счастлив. Мне тяжело видеть, когда он грустит. Я вижу лица игроков на разминке и это нужно изменить. Новый президент должен быть честным", - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны"
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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|Эспаньол
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