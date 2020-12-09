Легенда "Барсы" высказался о катастрофе команды
Легендарный футболист "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал разгром "блаугранас" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Итальянцы на стадионе "Камп Ноу" победили хозяев со счётом 3:0.
"Ситуация в "Барселоне" сейчас просто катастрофическая. Игроки допускают ужасные индивидуальные и коллективные ошибки. Они просто исчезают на поле. Команда должна показывать себя независимо от того, кто тренирует. Месси просто никто не помогает", — цитирует Суареса AS.
"Ювентус" благодаря этой победе обошел "Барселону" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" разыграли между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.
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