Легенда "Барсы" высказался о катастрофе команды

1 Теги барселонаювентуслионель месси

Легенда "Барсы" высказался о катастрофе командыЛегендарный футболист "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал разгром "блаугранас" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Итальянцы на стадионе "Камп Ноу" победили хозяев со счётом 3:0.

"Ситуация в "Барселоне" сейчас просто катастрофическая. Игроки допускают ужасные индивидуальные и коллективные ошибки. Они просто исчезают на поле. Команда должна показывать себя независимо от того, кто тренирует. Месси просто никто не помогает", — цитирует Суареса AS.

"Ювентус" благодаря этой победе обошел "Барселону" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" разыграли между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.

Читайте также: Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это карликовый балласт тащит команду на дно.

Ответить

главное

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов