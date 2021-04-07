Легенда "Баварии" Маттеус высказался о скандале внутри клуба
Фото: инстаграм Лотара Маттеуса/Автор неизвестен
Бывший футболист "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о конфликте между главным тренером клуба Ханси Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
"Будущее Флика в "Баварии" вовсе не безоблачное. Не факт, что он останется в клубе по окончании сезона. Думаю, что команду покинет либо Флик, либо Салихамиджич. Не верю, что они смогут продолжить сотрудничество", - приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Напомним, Флик остался очень недоволен тем, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с защитником Джеромом Боатенгом, поэтому футболист в летнее трансферное окно уйдет бесплатно. Кроме того, Флик пришел в ярость от того, что данная информация стала известна перед матчами с ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим тренер задумался об уходе из клуба по окончании сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20