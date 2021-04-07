Легенда "Баварии" Маттеус высказался о скандале внутри клуба

Фото: инстаграм Лотара Маттеуса/Автор неизвестен

Бывший футболист "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о конфликте между главным тренером клуба Ханси Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

"Будущее Флика в "Баварии" вовсе не безоблачное. Не факт, что он останется в клубе по окончании сезона. Думаю, что команду покинет либо Флик, либо Салихамиджич. Не верю, что они смогут продолжить сотрудничество", - приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Напомним, Флик остался очень недоволен тем, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с защитником Джеромом Боатенгом, поэтому футболист в летнее трансферное окно уйдет бесплатно. Кроме того, Флик пришел в ярость от того, что данная информация стала известна перед матчами с ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим тренер задумался об уходе из клуба по окончании сезона.

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