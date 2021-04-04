Легенда "Баварии" раскритиковал Неймара за поведение в матче с "Лиллем"

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Легенда "Баварии" раскритиковал Неймара за поведение в матче с "Лиллем"

Фото: инстаграм Неймара

Бывший защитник "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю подверг критике бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, который получил вторую желтую карточку и был удален в матче 31-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (0:1) за толчок соперника.

"Неймар только восстановился после травмы, а через три дня у него матч Лиги Чемпионов. Неймар должен быть более спокойным, но у него нет этого. Он не уважает соперников и партнеров по команде, у него отсутствует дисциплина. Такое поведение недопустимо. Ему 29 лет и он получает 30 миллионов евро в год, но не имеет права вести себя подобным образом. Возможно, виноваты те, кто не наказывает его за это", – сказал Лизаразю в эфире Telefoot.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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