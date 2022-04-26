Легенда "Баварии" высказался о ситуации с Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Бывший футболист "Баварии" Дитмар Хаманн поделился мнением о ситуации с польским нападающим Робертом Левандовски, который может покинуть мюнхенский клуб, так как его контракт истекает через год.
"Левандовски говорит, что он находится в сложной ситуации. Интересно, о чем он думал последние пять лет, когда каждое лето общался с другими клубами? Это разве не была сложная ситуация для "Баварии"? Каждый год его имя связывали с "Манчестер Сити" или "Реалом". Роберт даже не говорил, что счастлив в Мюнхене. Левандовски уже 33 года, поэтому ему не стоит рассчитывать на длительный контракт. Никто не может гарантировать, что он будет забивать много голов через год, не говоря уже о том, что будет через два года", - приводит слова Хаманна Sky90.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Левандовски высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 апреля
-
"Манчестер Сити" победил "Реал" в феерическом матче Лиги чемпионов
-
Легенда "Баварии" высказался о ситуации с Левандовски
-
Рэшфорд недоволен своим положением в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" снизила цену на Абрахама
-
За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции
-
"Реал" определился с будущим Модрича
-
Агент Рассказова высказался о возможности перехода игрока в европейский клуб
-
Анчелотти рассказал, почему ушел из ПСЖ в 2013 году
-
ПСЖ может избавиться от 7-8 игроков
-
Три топ-клуба поборются за Погба
-
"Динамо" Киев обыграло дортмундскую "Боруссию"
-
Пьянич может перейти в "Интер"
-
Расписание полуфинальных матчей Кубка России
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
На Украине приняли решение по чемпионату страны
-
Федун отреагировал на слухи об уходе из "Спартака"
-
Салах высказался о своих целях в "Ливерпуле"
-
Иско может перейти в "Бетис"
-
Конте готов возглавить ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20